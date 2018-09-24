Один из инициаторов «российского дела» уходит в отставку

Заместитель Генпрокурора США Род Розенштейн намерен уйти в отставку. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным портала, Розенштейн сообщил о своем решении главе аппарата Белого дома Джону Келли.

Как отмечается, Розенштейн принял это решение, потому что президент США Дональд Трамп планирует его уволить.

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В феврале сообщалось, что третий по должности чиновник минюста США Рейчел Брэнд готовится уйти в отставку.

Как отмечалось, Брэнд была следующей по старшинству после Розенштейна в вопросе контроля за ходом расследования «российского дела».