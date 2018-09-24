В Италии ужесточили миграционные правила
Вице-премьер, глава МВД Италии Маттео Сальвини в фейсбуке заявил, что правительство страны одобрило ужесточение миграционной политики.
По его словам, совет министр Италии единогласно одобрил предложенный пакет мер.
Он также добавил, что данное решение позволит сделать Италию безопаснее.
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Сальвини подчеркнул, что законопроект позволяет лишать итальянского гражданства иностранцев, представляющих угрозу национальной безопасности.
Ранее сообщалось, что Италия намерена отказаться поддерживать бюджет ЕС из-за ситуации с мигрантами.