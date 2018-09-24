Британский продюсер раскрыл детали личного письма Путину от Трампа в 2013 году

Президент США Дольнад Трамп при проведении конкурса «Мисс Вселенная» в 2013 году направил российскому президенту Владимиру Путину приглашение, в котором в качестве «приманки» в конце письма написал о присутствии «большого числа красивых женщин», пишет британская газета The Independent.

Уроженец Великобритании, музыкальный продюсер Роб Голдстоун отметил, что письмо Путину было написано в «неподражаемой манере» Трампа. В досье на Трампа бывшего сотрудника МИ-6 Кристофера Стила утверждается, что в эту поездку будущий президент США проводил время в отеле с проститутками.

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«Я не знаю было это или нет...все возможно, но, насколько мне известно, ночью, о которой идет речь, Трамп должен был пять или шесть часов поспать для того, чтобы быть готовым к нашей видеосъемке ранним утром и затем длинному дню», — рассказал газете Роб Голдстоун.

Что бы ни произошло во время пребывания Трампа в Москве теперь является частью расследования специального прокурора США Роберта Мюллера, который ведет дело о возможном сговоре Кремля с Дональдом Трампом, пишет британская газета. Однако в 2013 году Трамп и Путин лично так и не встретились, напоминает издание.

Именно Роб Голдстоун организовал встречу в нью-йоркском небоскребе Trump Tower, на которой присутствовали сын президента США Дональд Трамп-младший, зять Трампа Джаред Кушнер, на тот момент глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт и российский адвокат Наталья Весельницкая, говорится в материале. Впоследствии эта встреча привела к утверждениям о сговоре Трампа с российскими властями, пишет The Independent.

Газета сообщает, что по «российскому делу» Мюллера Голдстоуна допрашивали более девяти часов.

«Меня всегда будут знать, как человека, который отправил это письмо, как человека, который организовал встречу в Trump Tower, человека, который замешан в одном из самых главных политических скандалов нашего времени, в этом нет сомнений», — сказал он.

Все началось с электронного письма Голдстоуна Дональду Трампу-младшему. В нем он сказал, что может организовать встречу с адвокатом из Москвы, у которого были «официальные документы» об экс-кандидате в президенты США и бывшем госсекретаре Хиллари Клинтон. По словам Голдстоуна, эти документы «были бы полезны» Дональду Трампу.

В октябре 2017 года газета The New York Times писала, что российский адвокат Наталья Весельницкая прибыла в Trump Tower с материалами о Клинтон, которые, как она надеялась, заинтересуют республиканскую партию, говорится в материале.

Между тем, Роб Голдстоун решил добровольно сотрудничать со следствием. Однако Голдстоун отмечает, что к прежней жизни ему вернуться будет, скорее всего, очень сложно.