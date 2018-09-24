В Кремле оценили итоги второго тура выборов в регионах
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков оценил состоявшиеся накануне выборы глав Хабаровского края и Владимирской области. Об этом сообщает РИА «Новости».
Песков сослался на данные Центральной избирательной комиссии и подчеркнул, что они свидетельствуют о «честных, открытых, справедливых и конкурентных» выборах губернаторов.
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«Главное для нас — это то, что выборы состоялись в спокойной, конкурентной атмосфере», — подчеркнул Песков.
Ранее сообщалось, что кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин победил во втором туре выборов главы Владимирской области, опередив действующего губернатора Светлану Орлову почти на 20%.