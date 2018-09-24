Жириновского вызвали на допрос в СБУ

Украинская службы безопасности вызвала на допрос депутата российской Госдумы и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на «Урядовый курьер».

Согласно имеющейся информации, Жириновскому хотят вручить подозрение, а также допросить в качестве подозреваемого.

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«Подозреваемый гражданин Российской Федерации Жириновский вызывается на 9.00 27 сентября 2018 года к старшему следователю в ОВД ГСУ СБУ», — говорится в заявлении.

Ранее СБУ вызвала на допросы представителей компании «В.Ф. Танкер», владеющей задержанным в Херсоне российским судном «Механик Погодин».