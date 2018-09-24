Фургал призвал власти Хабаровского края работать вместе

Победивший на выборах главы Хабаровского края Сергей Фургал призвал действующие власти региона вместе работать над улучшением жизни в крае, передает РИА «Новости».

«Я призываю сегодня исполнительную и законодательную власть отбросить в сторону все недоразумения, недочеты, противоречия. Я всем предлагаю и говорю — давайте начнем работать на Хабаровский край, на людей. У меня нет ни желания, ни настроения кому-то мстить, кого-то давить», — сказал Фургал.

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Он также отметил, что готов к совместной работе с действующим губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом.

«Если Вячеслав Иванович придет ко мне и предложит мне что-то действенное, и это действенное будет благотворно действовать на нашу жизнь и улучшать ее, мы, конечно, с ним обсудим эти вопросы», — добавил Фургал.

Ранее сообщалось, когда состоится инаугурация Фургала.