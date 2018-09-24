Кандидат от ЛДПР вышел в лидеры на выборах главы Владимирской области

Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин более чем на 3% опережает своего соперника действующего губернатора Светлану Орлову во втором туре выборов главы Владимирской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК.

По имеющимся данным, у Сипягина в настоящее время 48,81% голосов, в то время как у Орловой 45,26%. На данный момент было обработано 29,64% протоколов.

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Как отмечается, после подсчета 20,51% протоколов Орлова набирала 47,12% голосов, а Сипягин — 47,02%

В первом туре Орлова получила 36,42% голосов, Сипягин — 31,19%.

Ранее сообщалось, что во втором туре выборов главы Владимирской области явка составила 33,28%.

Также стали известны итоги выборов главы Хабаровского края, где уже подсчитали 100% голосов.