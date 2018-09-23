На выборах губернатора Хабаровского края подсчитали 100% голосов

Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал одержал победу на выборах губернатора Хабаровского края после обработки 100% протоколов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.

Сообщается, что Фургал набрал 69,57% голосов, за действующего губернатора от «Единой России» Вячеслава Шпорта проголосовали 27,97% избирателей.

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Ранее источник «Газеты.Ru» в Кремле заявил, что, скорее всего, выборы в Хабаровском крае выиграет кандидат от ЛДПР Сергей Фургал.

Также сообщалось, что на выборах главы Владимирской области подсчитали 5,89% протоколов.

«Газета.Ru» наблюдает за ходом голосования в режиме онлайн.