Источник: Шпорт проигрывает выборы в Хабаровском крае

Источник «Газеты.Ru» в Кремле заявил, что, скорее всего, выборы в Хабаровском крае выиграет кандидат от ЛДПР Сергей Фургал.

По его словам, раньше времени никто ничего объявлять не будет, но разрыв между кандидатами на должность губернатора в настоящий момент уже слишком большой.

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«Несмотря на то, что нарушения со стороны штаба Фургала фиксировались и это давало возможность для интерпретации, — Москва сказала, что главное честность и легитимность», — рассказал источник.

Ранее сообщалось, что после обработки 10,1% протоколов во втором туре выборов губернатора Хабаровского края сменился лидирующий кандидат. По последним данным, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набирает 66,10% голосов, а его соперник — действующий глава региона, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт — набирает 31,79%.