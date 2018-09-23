«Яблочники» не имеют прав для работы 23 сентября в УИК и ТИК Владимирской области

Члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса от партии «Яблоко» не были допущены к работе участковых и территориальных комиссий в регионе в воскресенье, поскольку не имеют для этого правовых оснований. Об этом сообщил журналистам член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что на некоторые территориальные (ТИК) и участковые избирательные комиссии (УИК) Владимирской области, где в воскресенье проходит второй тур губернаторских выборов, не допускаются представители «Яблока» с правом совещательного голоса.

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«Я обратился к председателю Владимирской областной избирательной комиссии Вадиму Минаеву, который пояснил, что правовых оснований для участия в работе ТИК, УИК по повторному голосованию по выборам губернатора Владимирской области у членов комиссий с правом совещательного голоса от «Яблока» не имеется», - сообщил Брод.

Он пояснил, что «яблочники» назначались при подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного собрания Владимирской области седьмого созыва, то есть речь идет о совершенно разных выборах, и ко второму туру выборов губернатора представители «Яблока» не имеют никакого отношения».

«Незнание закона - не повод для голословных обвинений на каждом углу», - цитирует ТАСС члена СПЧ.

Брод также отметил, что распространяется недостоверная информация о том, что якобы горячая линия областной избирательной комиссии не работает, включается автоответчик. «Сами проверяли, горячая линия работает», - заверил он.