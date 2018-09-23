Оппозиция: правительство Британии на грани краха

Британское правительство премьер-министра Терезы Мэй находится на грани краха. Об этом заявил замруководителя Лейбористской партии Том Уотсон, передает Reuters.

По его словам, руководство партии готово поддержать и продвигать идею второго референдума по Brexit или досрочных выборов премьера, если к такому решению придут члены партии.

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«Это правительство находится на грани краха, у нас могут состояться еще одни выборы», — сказал Уотсон.

Ранее The Sunday Times со ссылкой на источники сообщила, что команда британского премьер-министра Терезы Мэй начала подготовку к проведению в ноябре досрочных парламентских выборов.