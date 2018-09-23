Явка во втором туре выборов губернатора Хабаровского края превысила 30%

Явка избирателей во втором туре выборов главы Хабаровского края составила 34,78% на 15.00 по местному времени. Такие данные приводит региональная избирательная комиссия.

Общая численность избирателей в регионе превышает 980 тыс. человек. Явка в первом туре выборов составила 36,09%.

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Второй тур выборов губернатора Хабаровского края был назначен, поскольку в первом ни один кандидат не набрал более 50% голосов. Лидером голосования стал кандидат от ЛДПР Сергей Фургал (35,81%), врио главы региона набрал 35,62%.

Ранее сообщалось, что второй тур выборов главы Хакасии назначен на 7 октября.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию вторых туров голосования на выборах губернатора в Хабаровском крае и Владимирской области.