Опрос: 5% украинцев высказались за переизбрание Порошенко на второй срок

По результатам исследования, проведенного телеканалом NewsOne, только 5% украинцев хотели бы видеть Петра Порошенко на посту президента Украины во второй раз.

Всего в телефонном опросе канала приняли участие свыше 35 тыс. человек.

На вопрос: «Хотели бы вы, чтобы Порошенко переизбрали на второй срок?» — 95% респондентов проголосовали «нет», и только 5% выбрали ответ «да».

Ранее внефракционный депутат Верховной рады Украины Виктор Балога потребовал от Порошенко отправить в отставку министра иностранных дел страны Павла Климкина из-за его слов о Закарпатье.