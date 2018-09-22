Иран вызвал представителей Британии, Дании и Нидерландов после теракта

Министерство иностранных дел Ирана вызвало послов Нидерландов и Дании, а также поверенного в делах Великобритании после теракта на военном параде в Ахвазе, передает IRNA.

«Это неприемлемо, что эти организации (террористов, причастных к нападению) не числятся в списке террористических организаций Европейского Союза в связи с тем, что они не совершали террористических атак в Европе», — сказал представитель иранского МИДа.

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Отмечается, что все трое представителей европейских стран выразили свое сожаление в связи со случившимся. Послы Дании и Нидерландов также заявили, что в ближайшее время передадут руководству внешнеполитических ведомств обеих стран это заявление, а также выразили готовность содействовать в поимке организаторов нападения.

Ранее сообщалось, что в Иране отрицают связь «Исламского государства» (организация запрещена в России) с терактом на военном параде.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России