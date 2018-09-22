Слова оскорбившего Путина украинского посла вызвали отвращение у Польши

Слова украинского посла Андрея Дещицы о том, что гражданам Польши будет позволено проводить поисковые и эксгумационные работы на Украине только после восстановления разрушенных памятников националистам вызвал отвращение у властей страны, передает ZN.UA.

«В Варшаве заявления посла вызывают отвращение. Это оценка не только руководства МИД, но и польского правительства», — рассказал источник в польском правительстве.

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Сообщается также, что власти Польши считают, что Дещица «перешел черту», перейдя к языку шантажа. Также отмечается, что польское руководство испытывает растущее разочарование из-за оценки украинским руководством ряда исторических событий.

Ранее сообщалось, что Польская церковь рекомендовала не спешить с автокефалией Украины.

Андрей Дещица был отправлен в отставку с должности министра иностранных дел Украины в 2014 году после того, как нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина.