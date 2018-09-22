Назначена дата второго тура выборов главы Хакасии

Официальный представитель избирательной комиссии Хакасии Дмитрий Кирсанов сообщил, что региональный избирком назначил второй тур выборов главы региона на 7 октября, передает РИА «Новости».

Как отмечается, временно исполняющий обязанности губернатора Хакасии кандидат от «Единой России» Виктор Зимин снял кандидатуру с выборов главы региона. Во втором туре выборов примут участие кандидат от КПРФ Валентин Коновалов и кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, занявший третье место в первом туре.

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Ранее источник «Газеты.Ru» заявил, что Зимину в Кремле порекомендовали снять свою кандидатуру с выборов.

По данным ЦИК Хакасии, Зимин отказался от участия во втором туре по состоянию здоровья.