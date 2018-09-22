Памфилова оценила отказ Зимина от участия в выборах главы Хакасии

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова прокомментировала решение действующего главы Хакасии Виктора Зимина не участвовать во втором туре выборов главы региона, передает РИА «Новости».

По мнению Памфиловой, Зимин снял свою кандидатуру, поскольку реально оценил шансы на победу во втором туре.

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«Это у него надо спрашивать. Я могу предположить, что он реально оценивает свои возможности, но это вопрос к нему. Это уже не мне комментировать», — сказала Памфилова.

В свою очередь, председатель избиркома Хакасии Александр Чуманин заявил, что Зимин отказался от участия во втором туре выборов по состоянию здоровья.

Ранее сообщалось, что снять свою кандидатуру с выборов Зимину рекомендовали в Кремле.