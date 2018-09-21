Врио главы Хакасии снял кандидатуру с выборов

По словам заместителя главы Центральной избирательной комиссии Николая Булаева, временно исполняющий обязанности губернатора региона кандидат от «Единой России» Виктор Зимин снял кандидатуру с выборов главы региона, передает РИА «Новости».

Он также рассказал, что второй тур выборов пройдет «через две недели».

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Ранее сообщалось, что в Приморье избирательная комиссия приняла решение об отмене результатов голосования на выборах главы региона.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реакция Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на ситуацию с выборами в Приморье говорит о нетерпимости к нарушениям на выборах.