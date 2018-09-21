Guardian: дипломаты из России создали план побега Ассанжа из Британии
В 2017 году российские дипломаты пытались помочь бежать основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу из посольства Эквадора в Лондоне, сообщила британская газета The Guardian.
В частности, россияне провели тайные переговоры в прошлом году с людьми, близкими к Ассанжу, для того, чтобы оценить возможности организации побега из Великобритании.
Согласно информации издания, дипломаты из России создали предварительный план, согласно которому Ассанжа бы тайно вывезли на дипломатическом автомобиле из посольства Эквадора в Лондоне и помогли въехать в другую страну.
По словам источников, конечным пунктом побега должна была стать Россия, где Ассанжу не грозила бы экстрадиция в США. В материале отмечается, что от плана российские дипломаты отказались, посчитав его слишком рискованным.
Как отмечает The Guardian, усилия российских дипломатов ставят под новым углом тему связей Ассанжа с Москвой. Помимо этого, компания WikiLeaks является ключевым элементов продолжающегося в США расследования о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер предполагает, что WikiLeaks опубликовала относящиеся к электронной переписке демократов и экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон «более 50 000 документов», которые были украдены с помощью хакеров из России. Ассанж в свою очередь отрицает получение украденных материалов от России.
Россия так же не раз отрицала вмешательство в выборы президентов США 2016 года.