Политолог дал оценку видеообращению Светланы Орловой к владимирцам

Губернатор Владимирской области Светлана Орлова, выступившая в среду с обращением к жителям региона, готова изменить свой политический стиль в сторону большего диалога, большей открытости, взаимодействия с людьми, заявил политолог Аббас Галлямов.

«Результаты первого тура показали, что избирателю недостаточно, чтобы действующая власть рассказывала, что она для него сделала. Простое перечисление открытых объектов, километров отремонтированных дорог и так далее - уже не срабатывает. Избиратель сейчас предъявляет новый, по сути, запрос – на коммуникацию с властью. Стал крепнуть он года два назад, но в этом году стал доминирующим. Избиратель хочет сам участвовать в принятии решений, хочет, чтобы власть прислушивалась к нему, к его мнению», — заявил Галлямов в интервью «Газете.Ru».

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«Избиратель вырос – он уже не ребенок. И Орлова своим обращением старается продемонстрировать, что она слышит этот запрос, и готова изменить свой политический стиль в сторону большего диалога, большей открытости, взаимодействия с людьми, — отметил он. — В принципе, если владимирский избиратель поверит в искренность этого обращения, то он вполне может проголосовать за Орлову».

По словам Галлямова, многие, кто голосует за оппозицию – они не то, чтобы реально хотят смены правительства, чтобы единороссы ушли, а на их смену пришли коммунисты или либерал-демократы: «Нет, это скорее, так называемое, «сигнальное голосование», люди с его помощью просто посылают сигнал о том, что они недовольны сложившейся ситуацией. И если власть продемонстрирует, что она сигнал услышала, то в принципе эти избиратели будут удовлетворены. Орлова демонстрирует новый стиль, нетрадиционный для нее».

«Даже оппозиционные СМИ, которые всегда критиковали ее, написали, что никогда ничего подобного от губернатора не слышали, — заявил политолог. — Особенно это может понравиться женщинам – все-таки это достаточно эмоциональное обращение».