Экс-советник Буша назвал три препятствия на пути восстановления отношений с Россией

Экс-советник президента США Джорджа Буша по вопросам национальной безопасности Стивен Хэдли назвал три шага для восстановления российско-американских отношений, сообщил американский телеканал CBS News.

По словам Хэдли, отношения Москвы и Вашингтона в настоящее время опустились до уровня холодной войны, а по некотором вопросам и еще ниже, говорится в материале. Несмотря на острую напряженность отношения нельзя считать непоправимыми, считает экс-советник Буша. Прежде чем перейти к восстановлению российско-американских отношений, необходимо осознать три решающих фактора, поясняет Хэдли.

Во-первых, очевидно, что Россия не пытается манипулировать выборами в США в преддверии промежуточных выборов в ноябре так, как это было во время президентской гонки 2016 года, рассказал Хэдли. Вторым фактором он назвал расследование специального прокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве Москвы в американские выборы 2016 года. Как только расследование Мюллера завершится, а его результаты станут известны, Белый дом и американский народ смогут поставить точку в этом вопросе. Третье серьезное препятствие на пути восстановления российско-американских отношений, по словам Хэдли, находится за пределами США. По его словам, США и России нужно начать работать в направлении прогресса по украинскому вопросу. Именно он стал причиной санкций против России, которые «ускорили ухудшение наших отношений», отметил Хэдли.