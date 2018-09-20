Тарасенко останется врио главы Приморья

ЦИК сообщает, что Андрей Тарасенко останется врио губернатора Приморья, передает РИА «Новости».

«Он остается же пока, остается исполнять обязанности, пока другой не избран. Он остается в своей должности», — сказал член центральной избирательной комиссии Сиябшах Шапиев.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае избирательная комиссия решила отменить результаты голосования на выборах главы региона. Кандидат от КПРФ на выборах губернатора Приморья Андрей Ищенко намерен оспаривать в суде решение об отмене результатов выборов.