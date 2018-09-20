Памфилова отреагировала на отмену итогов выборов в Приморье
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова дала комментарий после того, как результаты голосования на выборах губернатора в Приморье были отменены. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Памфиловой, принятое местной избирательной комиссией решение является нормальным.
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«…у нас (для этого решения) доводы очень убедительные», — подчеркнула Памфилова.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае избирательная комиссия решила отменить результаты голосования на выборах главы региона. Кандидат от КПРФ на выборах губернатора Приморья Андрей Ищенко намерен оспаривать в суде решение об отмене результатов выборов.