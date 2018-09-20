Ищенко намерен судиться из-за отмены результатов выборов в Приморье

Кандидат от КПРФ на выборах губернатора Приморья Андрей Ищенко намерен оспаривать в суде решение об отмене результатов выборов, передает РИА «Новости».

«Уже поданы исковые заявления в суд. Я лично подал уже несколько исковых заявлений в суд по Уссурийску. Сейчас готовятся исковые заявления по городам Артем, Уссурийск, Владивосток. А также иск на отмену сегодняшнего решения», — сказал Ищенко.

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При этом он заявил, что готов принимать участие в новых выборах, если будет соответствующее решение партии.

Ранее в Приморском крае избирательная комиссия решила отменить результаты голосования на выборах главы региона.

Сотрудники управления Следственного комитета России по региону начали проверки по факту нарушений на выборах главы Приморского края. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова призналась, что приняла близко к сердцу ситуацию с фальсификациями на выборах губернатора края.