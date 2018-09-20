Абэ останется премьером Японии до 2021 года

В Японии члены Либерально-демократической партии (ЛДП), которая в настоящее время находится у власти, переизбрали Синдзо Абэ своим председателем, передает Kyodo.

Как отмечается, во время голосования Абэ смог получить 533 голоса из 810 возможных, а его противник японский политик Сигэру Исиба — 254.

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Согласно результатам голосования, таким образом Абэ останется во главе правительства страны до 2021 года, если ЛДП будет правящей партией.

Ранее Абэ во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным озвучил ему позицию Японии по территориальному вопросу и мирному договору.