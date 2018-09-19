Washington Post рассказала о «русском доме» внутри ЦРУ

В Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) располагается отдел, который неофициально назывался «русским домом», а формально был центром по Европе и Евразии, пишет в The Washingotn Post автор Грег Миллер, книга которого под названием «Ученик: Трамп, Россия и подрыв американской демократии» выйдет в октябре.

Данное подразделение ЦРУ — «ведомство внутри ведомства» — еще во время холодной войны активно вело борьбу с КГБ, пишет автор WP.

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Издание рассказывает, что за несколько месяцев до американских выборов президента в 2016 году высокопоставленные должностные лица «русского дома» провели серию встреч, на которых обсудили информацию о том, что Москва организовала тайную операцию по вмешательству в президентскую гонку в США.

К началу августа опасения стали настолько серьезными, что глава ЦРУ Джон Бреннан позвонил действующему тогда руководителю аппарата Белого дома Денису Макдоноу и с противоестественной срочностью в голосе сказал: «Мне нужно зайти, чтобы увидеть президента [США Барака Обаму]».

Автор отмечает, что в книге, которая основана на интервью с людьми из ближайшего окружения Трампа, описана «повествовательная история о вмешательстве России в выборы 2016 года», а также приведены его последствия. В большинстве источники говорили на условиях анонимности из-за деликатности информации, отмечается в материале.

Впоследствии, пишет WP, враждебность между Трампом и Бреннаном только увеличивалась, а сам Бреннан становился все более откровенным в своих высказываниях о Трампе, которого он считал угрозой для США. Однако Трамп ответил ему в 2018 году, лишив эк-главу ЦРУ Джона Бреннана доступа к секретным данным.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.