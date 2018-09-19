Зюганов требует отставки Тарасенко, который «не может проводить очередные выборы»

Андрей Тарасенко не должен участвовать в очередных выборах в Приморье, он должен быть отправлен в отставку с поста врио губернатора Приморского края, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Мы настаиваем, чтобы президент отправил в отставку Тарасенко. Он не может проводить очередные выборы», - цитирует Зюганова «Интерфакс».

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Он также считает, что «надо распускать избирательные комиссии, которые нарушили все нормы», и расследовать фальсификации на втором туре выборов. «Мы настаиваем на возбуждении уголовного дела - речь идет не о кровожадности, мы считаем, что в принципе недопустимо в наше время, когда администрация, правоохранительная система, члены выборной кампании и избирательных комиссии организуют преступную группировку, которая дает заведомо лживые результаты, причем эти результаты видны всей стране», - заявил Зюганов в среду журналистам.

В свою очередь первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников заявил, что в Приморье надо отменять результаты голосования на участках, с которых поступали сообщения о фальсификациях. «Надо аннулировать результаты на тех участках, где они сфальсифицированы, таких 32-33 участка», - сказал он журналистам в среду, комментируя решение ЦИК РФ аннулировать результаты второго тура выборов в Приморье.

Он добавил, что по данным с 97-98% участков результаты вполне ясны, и отрыв кандидата от КПРФ Андрея Ищенко составляет около 28 тысяч голосов.

«Какое бы решение не было принято, мы не оставим эту ситуацию без жесткого продолжения. По Уссурийску у нас очень серьезная доказательная база, и мы ее будем доводить до конца», - сказал Мельников.