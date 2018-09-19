Кремль поддержал требование ЦИК отменить результаты выборов в Приморье

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле поддерживают требование Центральной избирательной комиссии о проведении новых выборов губернатора Приморья, передает РИА «Новости».

«Я хочу напомнить вам неоднократно произнесенные президентом словам о приоритетности чистоты и справедливости выборов. Президент это говорил и в отношении парламентских выборов, и в отношении президентских выборов, и в отношении региональных выборов», — сказал Песков

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В связи с этим, Песков подчеркнул, что ситуация развивается «в русле того, о чем неоднократно говорил президент» и заявил о том, что в Кремле «ценят и поддерживают» позицию ЦИКа.

Ранее Песков заявил, что Андрей Тарасенко остается временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края.