Жириновский обвинил КПРФ в попытке «захвата власти» в Приморье и потребовал ареста Ищенко
Коммунисты попытались «захватить» власть в Приморье. Такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя второй тур выборов в регионе.
По его словам, кандидата в губернаторы от КПРФ Андрея Ищенко необходимо арестовать, также по всей стране нельзя поддерживать коммунистов. Жириновский сравнил Ищенко с человеком, который используя выборные технологии, пытается взять «кусочек власти».
«Ищенко надо арестовать, ему нельзя быть губернатором. Человек, совершает противоправные действия, чтобы попытаться как-то использовать выборные технологии для получения кусочка власти», — цитирует ФАН лидера ЛДПР.
Напомним, что после обработки 100% бюллетеней врио главы региона Андрей Тарасенко набрал 49,55% голосов, а кандидат от КПРФ Андрей Ищенко — 48,06%. Обе стороны обвиняли друг друга в нарушениях.