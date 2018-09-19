Жириновский обвинил КПРФ в попытке «захвата власти» в Приморье и потребовал ареста Ищенко

Коммунисты попытались «захватить» власть в Приморье. Такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя второй тур выборов в регионе.

По его словам, кандидата в губернаторы от КПРФ Андрея Ищенко необходимо арестовать, также по всей стране нельзя поддерживать коммунистов. Жириновский сравнил Ищенко с человеком, который используя выборные технологии, пытается взять «кусочек власти».

Реклама

«Ищенко надо арестовать, ему нельзя быть губернатором. Человек, совершает противоправные действия, чтобы попытаться как-то использовать выборные технологии для получения кусочка власти», — цитирует ФАН лидера ЛДПР.

Напомним, что после обработки 100% бюллетеней врио главы региона Андрей Тарасенко набрал 49,55% голосов, а кандидат от КПРФ Андрей Ищенко — 48,06%. Обе стороны обвиняли друг друга в нарушениях.