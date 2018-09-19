Памфилова заявила о подкупе избирателей и вбросах на выборах в Приморье

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что в ходе выборов губернатора в Приморье были зафиксированы подкуп избирателей, вбросы бюллетеней и принуждения к голосованию, передает РИА «Новости».

«Изучение поступивших в ЦИК обращений, внутрисистемных данных, а также иной информации из самых разных источников позволяет нам сделать вывод, что в ряде случаев, преимущественно на завершающем этапе, имели место серьезные нарушения законодательства при установлении итогов голосования. Вброс избирательных бюллетеней, изменение данных, содержащихся в итоговых протоколах, несоблюдение установленного порядка обработки итогов голосования территориальными избирательными комиссиями, принуждение избирателей к участию в голосовании, подкуп избирателей», — сказала Памфилова.

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Она также подчеркнула, что все материалы о нарушениях будут переданы в правоохранительные органы, которые «не допустят, чтобы за все эти безобразия отвечали «стрелочники».

Ранее сообщалось, что ЦИК рекомендует признать выборы губернатора Приморья недействительными.