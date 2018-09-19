Кандидат от КПРФ Ищенко выступил против отмены результатов выборов в Приморье

Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выступает против возможной отмены результатов выборов губернатора Приморья, передает ТАСС.

«Это полный абсурд. Зачем это делать? Нет, не согласен. Мы избрали губернатора», — заявил Ищенко.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко отказался участвовать в новых выборах главы региона.

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Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что ЦИК рекомендует избирательной комиссии Приморья признать выборы губернатора недействительными.

Ситуация привлекла внимание СМИ, поскольку по итогам обработки 95% протоколов кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выигрывал у врио главы Приморья Андрея Тарасенко, обходя его более чем на 5% голосов. Однако подсчет 99,1% протоколов показал лидерство врио главы региона — 49,55% против 48,06% у Ищенко.