Кандидат от КПРФ Ищенко выступил против отмены результатов выборов в Приморье
Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выступает против возможной отмены результатов выборов губернатора Приморья, передает ТАСС.
«Это полный абсурд. Зачем это делать? Нет, не согласен. Мы избрали губернатора», — заявил Ищенко.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко отказался участвовать в новых выборах главы региона.
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что ЦИК рекомендует избирательной комиссии Приморья признать выборы губернатора недействительными.
Ситуация привлекла внимание СМИ, поскольку по итогам обработки 95% протоколов кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выигрывал у врио главы Приморья Андрея Тарасенко, обходя его более чем на 5% голосов. Однако подсчет 99,1% протоколов показал лидерство врио главы региона — 49,55% против 48,06% у Ищенко.