Штаб Тарасенко заявил о передаче ЦИК всех документов по выборам в Приморье

Штаб кандидата в губернаторы Приморья Андрея Тарасенко передал комиссии ЦИК все документы, необходимые для проверки возможных нарушений на выборах главы Приморья, сообщила РИА «Новости» представитель штаба Юлия Яковенко.

Комиссия ЦИК прибыла в Приморье утром в среду и начала свою работу. Ожидается, что она проверит многочисленные жалобы обеих сторон на нарушения во втором туре выборов главы края. На сегодняшний день зафиксированы свыше 60 жалоб.

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«Встреча Игоря Хрущева (доверенное лицо Тарасенко) с двумя представителями ЦИК состоялась, были переданы все материалы по жалобам, сейчас идет проверка, члены комиссии встречаются с подписантами, проверка идет совместно с правоохранительными органами. Потом, по окончании работы комиссии ЦИК, полный отчет будет передан в краевую комиссию, и итоговое решение будет принимать краевая комиссия», — сказала Яковенко.

По ее словам, также члены комиссии ЦИК поедут в ТИКи в крае. «Все оригиналы документов, жалоб — в краевой комиссии, они передали все сведения комиссии ЦИК, все оригиналы находятся там — это такой реестр наших жалоб. Все документы с доказательствами — с ними работают правоохранители и представители ЦИК», — сказала собеседница. По ее словам, в штаб продолжают поступать жалобы на нарушения.

Как пояснила секретарь регионального избиркома Наталья Камаева, состоялась встреча комиссии ЦИК и с кандидатом от КПРФ Андреем Ищенко. «Вечером планируется встреча с правоохранительными органами и прямое включение из ЦИКа — это наше внутреннее мероприятие», — отметила Камаева.

Как рассказал сам Ищенко, штаб еще собирает документы для комиссии. Он не уточнил, сколько еще времени это займет. Ранее он отмечал, что планирует после обеда в среду лично передать комиссии документы.

Тем временем, по сообщениям местных СМИ, жители Приморья продолжают сообщать о попытках подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов в губернаторы края.

По словам очевидцев, голоса пытались купить на территориях избирательных участков на острове Русском, в районе средней общеобразовательной школы № 2 (избирательные участки № 513, 514, 515) и улицы Школьной. Цена варьировалась от 1000 до 1300 рублей.

«Большинство жалоб – на подкуп избирателей со стороны кандидата Андрея Ищенко, причем не только из Владивостока, но и Дальнереченска, Уссурийска и других городов и районов края. Люди присылают их на почту или приносят лично на бумажном носителе. И поток их не прекращается», – уточнила секретарь крайизбиркома Наталья Камаева.