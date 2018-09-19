КНДР и Южная Корея подписали совместное военное соглашение

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В Пхеньяне лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин завершили второй этап переговоров. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, по итогам встречи корейские министры обороны подписали соглашение в военной области, при этом также присутствовали лидеры стран.

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Уточняется, что до этого Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин беседовали за закрытыми дверями.

Ранее сообщалось, что в Пхеньяне стартовал второй день переговоров лидеров КНДР и Южной Кореи. 19 сентября начался второй день переговоров между КНДР и Республикой Кореей. Встреча глав государств проходила в резиденции для высоких гостей «Пэкхвавон», где во время этого визита остановился Мун Чжэ Ин.