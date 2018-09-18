Путин призвал глав регионов максимально быстро включиться в работу

Президент России Владимир Путин заявил избранным главам регионов, что им необходимо максимально быстро приступить к своей работе. Слова президента передает РИА «Новости».

Он также заявил, что перед главами регионов стоят «общенациональные» цели. По его словам, среди них — увеличение продолжительности жизни россиян, увеличение численности населения страны, снижение уровня бедности, а также рост реальных доходов граждан.

Реклама

«Думаю, вы прекрасно при этом понимаете, что этот успех [победа на выборах] — лишь начало вашей серьезной и большой работы, и вашей лично, и работы ваших команд. Прошу максимально быстро, насколько это возможно, включиться в работу», — сказал Путин.

Он отметил, что многие из избранных глав регионов уже знакомы с работой на руководящей должности и поэтому выразил уверенность, что им не потребуется много времени «на раскачку».

Ранее Путин анонсировал разработку программы развития Дальнего Востока.