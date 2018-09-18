Путин сравнил ситуацию с миграцией в Европе и России

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с миграцией в Европейском союзе (ЕС) отличается от российской. Слова президента передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Как правило, это люди из бывших республик Советского союза», — отметил президент, сравнивая миграцию в России и ЕС.

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По его словам, люди, которые приезжают в Россию, обычно знают русский язык и основы российской культуры.

«Что же касается Европы, то там сложнее намного в этом отношении ситуация», — сказал Путин.

Президент рассказал, что въезжающие в Европу часто оказываются людьми с другим «культурным кодом». При этом он усомнился, что в ближайшее время этот поток уменьшится. Также он добавил, что раньше в Европу въезжали люди с Дальнего Востока, а теперь — преимущественно из Африки.

«Потенциал миграции в Европу колоссальный. Вопрос политики», — резюмировал Путин.

Ранее постоянный представитель России в ЕС Владимир Чижов заявил, что решение лидеров стран-членов ЕС по миграционной проблеме является «рыхлым».