Politico рассказал, зачем навещают россиянку Марию Бутину в тюрьме США

C момента ареста в июле гражданки России Марии Бутиной после того, как США обвинили ее в работе иностранным агентом на территории страны без регистрации, девушка продолжает находиться в тюрьме, так как американские прокуроры посчитали, что она может скрыться от правосудия, пишет американский журнал Politico.

Издание отмечает, что прокуроры США заметили внимание российских дипломатов к Бутиной, которые уже не раз посещали ее в тюрьме США.

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Со ссылкой на сторону обвинения Politico пишет, что Марию Бутину шесть раз посетили российские дипломаты. Кроме этого, российская сторона передала по ее делу четыре дипломатические ноты в Госдепартамент США.

В материале отмечается, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре со своим американским коллегой — госсекретарем США Майком Помпео дважды поднимал вопрос задержания россиянки.

Как заявила американская сторона, в прошлом месяце Россия выпустила по делу Бутиной дипломатических нот больше, чем в отношении других содержащихся в тюрьмах США российских граждан за прошедший год.

Издание заключает, что российские власти уделяют делу Марии Бутиной гораздо больше внимания, чем другим. Автор статьи — бывший офицер разведки — пишет, что представители России, навещая Бутину в тюрьме, следуют больше своим интересам, а не стремлению защитить россиянку.

В частности, автор считает, что российские чиновники таким образом оценивают ущерб от ареста Бутиной, а именно, они могли пытаться узнать, что россиянка рассказала разведке США, что известно Вашингтону о ее деятельности и контактах.

Также российские дипломаты, возможно, хотели успокоить Бутину, чтобы тем самым заставить ее не разглашать какую-либо важную информацию, продолжает Politico. Помимо этого, российские власти могли так отправить сигнал другим «кадрам», чтобы не навредить своему имиджу.