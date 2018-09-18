Зампосла Израиля прибыла в МИД России после обвинений в крушении Ил-20
Заместитель посла Израиля Керен Коэн-Гат прибыла в Министерство иностранных дел России в связи с крушением российского Ил-20 в Сирии, которое было спровоцировано действиями израильских летчиков, передает РИА «Новости».
Сообщается, что Коэн-Гат прошла в здание министерства, не став отвечать на вопросы прессы.
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Ранее Израиль заявил, что предупреждал Россию о бомбежке Сирии.
Четыре истребителя F-16 военно-воздушных сил Израиля нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по сирийским объектам в районе Латакии 17 сентября около 22.00 часов. Заход на цели осуществлялся на малой высоте со стороны Средиземного моря. В результате была создана опасная ситуация, которая привела к крушению российского самолета-разведчика Ил-20.