Штаб Тарасенко уличил Ищенко в нарушениях на выборах приморского губернатора

Штаб кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Тарасенко уличил кандидата от КПРФ Андрея Ищенко в нарушениях в ходе избирательной кампании, передает ФАН.

По словам представителей штаба, Ищенко проводил агитацию в день тишины, а также пытался подкупить избирателей.

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Как отметил доверенное лицо Тарасенко Игорь Хрущев, на данный момент представители штаба собрали достаточное количество доказательств нечестной игры со стороны оппонента

«Сегодня мы получили более 20 жалоб с элементами фото- и видеофиксации по фактам подкупа избирателей, подвоза избирателей и других фактов, которые противоречат действующему законодательству», — приводит слова Хрущева Deita.ru.

Хрущев уточнил, что о нарушениях со стороны Ищенко штаб уже сообщил во все инстанции, как это положено по закону. Он добавил, что нарушения были зафиксированы практически во всех муниципальных образованиях Приморского края.

Попытки Ищенко подтвердили местные жители. Очевидец по имени Владимир рассказал изданию VladNews, что неизвестные в машине предлагали ему 1200 рублей за голос в пользу кандидата от КПРФ.

«На остановке «Стройматериалы» я ждал свою супругу с работы. Меня окликнули с машины. Поинтересовались, проголосовал ли я. Когда я ответил, что нет, мне предложили 1200 рублей за то, чтобы я проголосовал за Андрея Ищенко. Но я сказал, что мой голос не продается», — поделился он.

Второй тур выборов главы Приморского края состоялся 16 сентября. После обработки 100% бюллетеней Тарасенко набирает 49,55% голосов, Ищенко — 48,06% голосов. Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что итоги выборов будут подведены после того, как Центризбирком разберется со всеми жалобами, которые поступают из региона. По решению территориальной избирательной комиссии Советского района Владивостока, результаты голосования были отменены на 13 участках.