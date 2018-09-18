Кремль прокомментировал ситуацию вокруг выборов главы Приморья

В Кремле следят за ситуацией вокруг выборов главы Приморья, однако оценивать их чистоту Кремль не полномочен. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, давать свою оценку должен ЦИК.

«Чистоту состоявшихся выборов не полномочны, наверное, оценивать никакие другие ведомства, кроме как Центральная избирательная комиссия, поэтому Кремль в своих оценках ориентируется исключительно на ЦИК», — сказал Песков.

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Ранее ЦИК сообщил, что врио главы Приморья Андрей Тарасенко победил во втором туре выборов губернатора.

Ситуация привлекла внимание СМИ, поскольку по итогам обработки 95% протоколов кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выигрывал у Тарасенко, обходя его более чем на 5% голосов. Однако подсчет 99,1% протоколов показал лидерство врио главы региона — 49,55% против 48,06% у Ищенко.