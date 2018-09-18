Песков прокомментировал атаку на российский Ил-20 в Сирии

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены в связи с крушением российского самолета Ил-20, который сбили в Сирии, передает РИА «Новости».

«В Кремле крайне обеспокоены в связи с этой ситуацией. Полная оценка произошедшего дана в заявлении министерства обороны», — сказал Песков.

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Вместе с этим, он отметил, что произошедшее никак не повлияет на договоренности, достигнутые между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по демилитаризации Сирии.

«Нет, этот инцидент никак не повлияет. Это важная, прорывная договоренность. Она судьбоносная с точки зрения будущего Сирии», — добавил Песков.

Он подчеркнул, что эта договоренность подтвердила способность двух государств выходить на компромиссные и эффективные решения в интересах конечной цели.

Ранее сообщалось, что Минобороны обнаружило фрагменты тел жертв крушения Ил-20.

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