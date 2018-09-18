Билл Гейтс рассказал об отношении к Трампу

Основатель Microsoft Билл Гейтс в эксклюзивном интервью британской газете The Guardian рассказал о том, что считает президента США Дональда Трампа человеком широких взглядов в вопросах политики.

Гейтс называет в интервью Трампа «человеком, который заботится о других людях». Также миллиардер считает, что американский лидер открыт для новых идей, «особенно если он делает вещи иначе, чем было раньше».

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По словам Гейтса, Трамп воспринял позицию министра обороны США Джеймса Мэттиса, который подчеркивал важность «мягкой власти». И теперь, добавил Гейтс, Трампа можно убедить по вопросам предоставления Вашингтоном помощи иностранным державам.

В частности, согласно докладу по вопросам достижения целей ООН в области устойчивого развития, население стремительно растет в самых бедных районах. По словам Гейтса, такие тенденции в Африке могут оказаться «активом», если мир начнет инвестировать в молодежь континента.

Основатель Microsoft и миллиардер Билл Гейтс считает, что Запад не должен игнорировать африканский континент, так как стабильность этого региона имеет «огромное значение для всего мира», сказал он The Guardian.