В Госдуме снизили штрафы за прогулы

Госдума на заседании приняла проект постановления, который вносит изменений в регламент нижней палаты парламента. Об этом сообщает агентство «Москва».

В частности, будет снижен штраф за отсутствие депутата на заседании — с 1/6 до 1/9 от зарплаты за каждое пропущенное без уважительной причины заседание палаты.

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«Принимается единогласно постановление. Уважаемые коллеги, крайне важно, чтобы у нас был консенсус по тем решениям, которые касаются каждого из нас», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Также изменился порядок регистрации депутатов на пленарных заседаниях. Теперь о присутствии можно уведомить не только с помощью электронной карточки или личного письменного заявления, но и устно с рабочего места в зале заседания.

Изменения вступают в силу со дня принятия, подчеркивает агентство.

В конце прошлого года Володин заявил, что Госдуме удалось сэкономить около 40 млн руб. за счет депутатов, которые пропускали пленарные заседания.