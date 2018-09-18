Штаб единоросса Тарасенко подал более 30 жалоб в крайизбирком

Штаб кандидата в губернаторы Приморья от «Единой России» Андрея Тарасенко подал 35 жалоб в краевую избирательную комиссию на ход второго тура выборов, готовится еще 10 жалоб.

«Мы подали в крайизбирком 30 жалоб от населения, копии, тех, что были поданы в местные территориальные комиссии. Мы все это собрали. Пять жалоб по нашим фактам. Еще 10 у нас на подходе», - сообщил во вторник агентству «Интерфакс» представитель штаба Тарасенко.

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Он также уточнил, что все 45 жалоб будут отправлены в Центральную избирательную комиссию.

«Все это мы также отправим в ЦИК либо через крайизбирком, либо сами», - добавил он.

В минувший понедельник представитель избирательного штаба Тарасенко заявил о массовых нарушениях со стороны представителей КПРФ на выборах. Команда кандидата заявляет о фактах подвоза и скупке голосов их оппонентами.

«Мы располагаем достоверной информацией, которой сейчас даем официальный ход, о том, что порядка 40 млн рублей штаб кандидата КПРФ потратил на привод избирателей. Известно, что во Владивостоке как минимум куплено 13 тыс. человек, в Находке - шесть тыс. человек, в Хасане - около 5 тыс. человек », - сообщил в понедельник журналистам первый замсекретаря регионального отделения «Единой России» Игорь Хрущев.

Ранее кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что его сторонники продолжают подавать жалобы на фальсификации в крайизбирком и готовят жалобы в ЦИК.