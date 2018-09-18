Результаты выборов губернатора отменили на 13 участках во Владивостоке

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Советского района Владивостока отменила результаты второго тура выборов губернатора Приморья на 13 участках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ТИК.

Уточняется, что результаты отменены из-за подозрений в попытках сфальсифицировать выборы. По словам представителя ТИК, об этом могла свидетельствовать большая задержка в введении этих данных в систему ГАС «Выборы», которых нет до сих пор.

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В ТИК добавили, что было направлено обращение к председателю краевой избирательной комиссии Татьяне Гладких, после чего состоялось заседание ТИК Советского района, и результаты были отменены.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что выборы губернатора в приморском регионе состоялись. По ее словам, вопрос заключается в признании результатов голосования.