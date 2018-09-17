В Раде назвали закрепление курса Украины на евроинтеграцию смешным

Депутат Верховной рады Украины Виктор Бондарь полагает, что попытки на законодательном уровне закрепить стремление Украины вступить в Евросоюз и НАТО выглядят смешно, передает РИА «Новости» с ссылкой на парламентский канал.

По мнению парламентария, намерение украинского президента Петра Порошенко закрепить «проевропейский» курс на уровне конституции является «большим пиаром» в преддверии президентских выборов в стране.

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«Сегодня в угоду выборам нам предлагают в конституцию, как в школьную тетрадку, вносить и убирать вопросы — прописываем мы вступление в НАТО и ЕС или нет», — сказал Бондарь.

Он также подчеркнул, что стремление Украины к евроинтеграции «не значит, что нас туда позвали».

«Мы выглядим смешно перед ЕС и НАТО. Мы за них решили, куда мы уже вступаем», — добавил Бондарь.

Ранее Порошенко назвал закрепление курса на вступление в НАТО поводом «помахать ручкой Москве».