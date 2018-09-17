Штаб Тарасенко отправит в ЦИК жалобу о нарушениях на выборах в Приморье

Штаб кандидата от «Единой России», врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко приступил к подготовке жалобы в ЦИК на нарушения в ходе второго тура выборов главы региона, сообщает «Интерфакс».

Представитель штаба Тарасенко заявил, что уже 18 сентября материалы будут переданы в крайизбирком, затем единой или несколькими жалобами — в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

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Он отметил «большой объем всех нарушений».

16 сентября в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 95% голосов кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выигрывал у соперника — врио губернатора, «единоросса» Андрея Тарасенко — 51,61% против 45,79%. Однако по итогам подсчета 99,1% бюллетеней Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у Ищенко. Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях.

В ЦИК заявил, что не будет подводить итоги выборов до рассмотрения жалоб.