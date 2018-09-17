Климкин анонсировал пересмотр всех договоров с Россией

Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин заявил, что Киев пересмотрит все договоры с российской стороной. Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».

По словам Климкина, все заключенные между Украиной и Россией соглашения будут постепенно пересмотрены. Министр подчеркнул, что это «абсолютный факт».

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«У каждого договора с Россией есть пункт о процедуре прекращения его действия, и у нас есть внутренний план, как и когда мы будем это делать», — сказал Климкин.

Ранее украинский президент Петр Порошенко подписал указ, согласно которому прекращается действие договора о дружбе с российской стороной.