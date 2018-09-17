Глава Хакасии назвал «ледяным душем» поражение в первом туре выборов

Действующий губернатор Хакасии Виктор Зимин назвал поражение в первом туре губернаторских выборов 9 сентября «ледяным душем для власти», передает РИА «Новости».

При этом Зимин заявил, что уходить в отставку не намерен.

«Я легко воспринял результаты первого тура — это ледяной душ для власти» — заявил Зимин на пресс-конференции.

Реклама

Выборы в Хакасии состоялись в единый день голосования 9 сентября. Кандидат от «Единой России» Зимин набрал 32,42%, уступив кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, набравшему 44,81%. Второй тур назначен на 23 сентября.

Ранее в Кремле прокомментировали сообщения об отставке главы Хакасии до второго тура выборов.

Второй тур выборов пройдет в четырех регионах России.