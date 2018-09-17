Порошенко прекратил действие договора о дружбе с Россией

Украинский президент Петр Порошенко подписал указ, согласно которому прекращается действие договора о дружбе с российской стороной. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, глава государства подписал соответствующий указ. При этом российская сторона будет проинформирована о принятом решении до 30 сентября этого года.

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Согласно заявлению президентской пресс-службы, этим указом Порошенко поддержал предложение Совета национальной безопасности и обороны и МИД страны о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, который был подписан 31 мая 1997.

Ранее украинский Совет национальной безопасности и обороны поддержал предложение украинского лидера Петра Порошенко о непродлении договора о дружбе с Россией.