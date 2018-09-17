Джон Керри высмеял Трампа за инфантилизм

Бывший госсекретарь США Джон Керри обвинил президента США Дональда Трампа в инфантилизме, заявив, что у него «развитие на уровне восьмилетнего мальчика в сочетании с неуверенностью в себе девочки-подростка». Об этом Керри заявил в программе Real Time With Bill Maher на телеканале HBO.

Джон Керри участвовал в программе, где представил свою новую книгу «Каждый день — добавочный» (Every Day Is Extra). По словам бывшего госсекретаря США, американский лидер Дональд Трамп — первый президент США, который «тратит больше времени на просмотр своих «лайков» в твиттере», нежели на конституцию Соединенных Штатов.

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«К сожалению, у нас есть президент, для которого правда, вся правда и ничего, кроме правды — это три разных понятия, и вы даже не предполагаете, что они значат», — сказал Керри.

По его словам, Трамп — это редкое сочетание зрелости восьмилетнего мальчика и неуверенности девочки-подростка.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что у экс-госсекретаря Джона Керри были «незаконные» встречи с представителями «враждебного иранского режима». На это Керри ответил, что президенту США лучше побеспокоиться о встречах бывшего главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта со спецпрокурором США Робертом Мюллером, который ведет «российское дело», нежели его встречей с иранскими политиками.

Ранее бывшего госсекретаря США Джона Керри раскритиковали за встречу с иранскими политиками.